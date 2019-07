POL-HK: 18.07. / Räderwerk: Nach Überprüfungen in Schneverdingen, Munster, Bad Fallingbostel und Walsrode zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet

Polizeiinspektion Heidekreis

Räderwerk: Nach Überprüfungen in Schneverdingen, Munster, Bad Fallingbostel und Walsrode zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet

Heidekreis (ots)

Heidekreis: Am Donnerstagabend überprüften knapp 200 Einsatzkräfte, Fachbedienstete und Fachermittler insgesamt 25 Gewerbebetriebe in Schneverdingen, Munster, Bispingen, Wietzendorf, Bad Fallingbostel und Walsrode. Betroffen von den Maßnahmen waren in erster Linie Gastronomie-, Dienstleistungs- und Glücksspielbetriebe. Bei den in einigen Betrieben gemachten Feststellungen handelt es sich um Verstöße gegen steuerrechtliche, arbeitsrechtliche und baurechtliche Vorschriften. Ferner wurden Verstöße gegen Aufenthaltsvorschriften und gegen das Waffengesetz festgestellt. In einem Fall wurden Verstöße gegen den Glücksspielstaatsvertrag und gegen die Spielverordnung registriert. Weiterhin stehen zurzeit in einigen Fällen noch weitere Auswertungen und Folgeermittlungen aus. Neben verschiedenen Fachbediensteten des Landkreises und der zuständigen Ordnungsämter waren Ermittler der Finanzbehörden, Zollbeamte, Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Lüneburg, Polizeihunde, und hiesige Beamte im Einsatz, wobei die Polizei in erster Linie Amtshilfe leistete, um den Kontrolleuren eine sichere und ungestörte Kontrollsituation zu gewährleisten.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner sind der Meinung, diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegenzutreten.

