POL-HK: Soltau: 81-Jährige von Einbrechern überwältigt; Zwölf Kellerräume aufgebrochen; Schneverdingen: Hochwertiges E-Mountainbike entwendet; Schwarmstedt: Zündeleien außer Kontrolle geraten

18.07./81-Jährige von Einbrechern überwältigt

Soltau: In der Nacht zu Freitag, gegen Mitternacht, wurde die 81 Jahre alte Bewohnerin eines Wohn- und Geschäftshauses in der Rosenstraße durch verdächtige Geräusche geweckt und verständigte telefonisch ihren ebenfalls in Soltau wohnenden Sohn. Im Gebäude traf sie auf zwei maskierte Männer, die sie gewaltsam ins Obergeschoss drängten. Hier rissen sie der Frau eine Kette vom Hals und einen Ring vom Finger. Als der 58-jährige Sohn des Opfers das Haus betrat, wurde er ebenfalls von den Tätern überrascht und mit Pfefferspray angegriffen. Beide Opfer wurden auf Stühle gesetzt und aneinandergefesselt. Nachdem die Täter das Haus nach Beute durchsucht hatten, flüchteten sie mit dem Pkw der Hausbewohnerin in unbekannte Richtung. Beide Opfer konnten sich selbstständig befreien und die Polizei verständigen. Sie wurden nur leicht verletzt. Das weitere Raubgut steht noch nicht fest. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Heidekreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 05191/93800.

18.07./Hochwertiges E-Mountainbike entwendet

Schneverdingen: Am Donnerstag entwendeten unbekannte Täter zwischen 17:30 und 19:00 Uhr ein verschlossen in der Straße Am Vogelsang abgestelltes Elektro-Mountainbike im Wert von 3.500,- Euro. Der Rahmen des Rades der Marke Specialized Levo Comp Carbon ist in orange, rot und schwarz gehalten, Griffe, Sattel und Felgen sind schwarz. Auf den Felgen befinden sich rot-orangefarbene Schriftzüge. Hinweise bitte an die Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193/986850.

17.07./Zwölf Kellerräume aufgebrochen

Soltau: Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen 12 Kellerräume in einem Mehrparteienhaus im Kantweg auf. Bisher wurde festgestellt, dass zwei Stihl-Motorsägen und ein schwarzes Herrenrad KTM City Line entwendet wurden. Die gesamte Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800, zu melden.

18.07./Terrassentür aufgehebelt und Räumlichkeiten durchsucht

Soltau: Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstag gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Pfeiffer-Straße, nachdem sie zuvor eine Terrassentür aufgehebelt hatten. Im Haus suchten sie nach Diebesgut, das noch nicht bekannt ist. Es entstand ein Sachschaden von 300,- Euro. Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, teilen Sie bitte der Polizei Soltau, Tel.: 05191/93800, mit.

18.07./Zündeleien außer Kontrolle geraten

Schwarmstedt: Kurz nach 16:00 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle am Donnerstag der Brand eines Stoppelfeldes in der Straße Am Schloonberg gemeldet. Dort brannten ca. 500 qm eines Stoppelfeldes und angrenzendes Schilf am Leineufer. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte schnell gelöscht werden. Vor Ort bekannten die beiden das Feuer meldenden Jungen, 13 und 14 Jahre alt, dass sie mit einem Feuerzeug gezündelt hätten und das entstandene Feuer außer Kontrolle geraten sei. Es entstand ein Sachschaden von 500,- Euro.

