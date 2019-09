Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach

Rhein-Neckar-Kreis : Bei Kerwestreit mit Bierkrug zugeschlagen

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der Laudenbacher Kerwe gerieten am Sonntag gegen 01.00 Uhr zwei Festbesucher in Streit, in deren Verlauf ein 38-Jähriger einen Schlag mit einem Bierkrug auf den Kopf bekam. Mit einer Kopfplatzwunde und Schnittverletzungen an der Schulter wurde der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Anschluss an die Tat flüchteten der Täter und seine Begleiter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief ergebnislos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre , ca. 180 cm groß, leicht untersetzt, bekleidet mit blau-weißem Oberteil und Jeans, sein Begleiter war etwas kleiner und von schmächtiger Statur, beide sollen einen dunklen Teint haben und Bartträger sein. Zeugenhinweise an den Polizeiposten Hemsbach, Tel. 06201 - 71207

