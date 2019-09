Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Hilfeleistung - versehentlich entsorgte Handtasche aus Container gerettet

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag wandte sich eine 52-jährige Hockenheimerin hilfesuchend an die Polizei. Sie schilderte, dass ihr Sohn mehrere ihrer ausrangierten Handtaschen in einen Altkleidercontainer geworfen hatte. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass sich auch ihre "aktuelle" Handtasche versehentlich unter den entsorgten Taschen befand. In dieser befanden sich unglücklicherweise sämtliche Dokumente, Kreditkarten, Bargeld, usw. Da der Aufsteller des verschlossenen Containers übers Wochenende nicht erreichbar war, begaben sich die Beamten selbst vor Ort. Dort stellten sie fest, dass der besonders gesicherte Behälter nicht ohne Weiteres geöffnet werden konnte. Kurzerhand baten die Beamten den zufällig anwesenden Angestellten eines dortigen Lokals um Unterstützung. Der hilfsbereite Koch besorgte daraufhin nicht nur eine Leiter und einen Müllgreifer, sondern angelte höchstpersönlich im Teamwork mit den Beamten die versehentlich entsorgte Handtasche aus dem Innern des Containers. Die Frau zeigte sich überglücklich und bedankte sich herzlichst bei dem Beamten und dem hilfsbereiten Koch.

