Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Pkw übersieht Radfahrer beim Abbiegen, Radfahrer schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Ford-Fahrer aus Mutterstadt die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt. Als er nach rechts in die Käfertaler Straße abbiegen wollte übersah er einen in gleiche Richtung fahrenden 25-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwere Kopf- und Beinverletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell