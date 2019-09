Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Verwirrte Seniorin mit elektrischen Rollstuhl vor der Autobahn gestoppt

Hockenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, meldeten mehrere Anrufer über Notruf, dass eine ältere Dame mit einem elektrischen Rollstuhl auf der L 722 von Hockenheim-Talhaus kommend in Richtung Speyer unterwegs sei. Dank dem beherzten Eingreifen eines Verkehrsteilnehmers konnte die Frau gerade noch rechtzeitig auf dem Beschleunigungsstreifen gestoppt werden. Die hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Hockenheim übergaben sie wieder in die Obhut ihres Betreuers.

