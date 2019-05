Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gleich zweimal geblitzt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Innerhalb drei Stunden wurde ein 28-Jähriger Autofahrer gestern Morgen gleich zweimal geblitzt. Weil er am Schulzentrum in der Weinstraße mit über 50 km/h in die 30er Zone fuhr, erhielt er zunächst einen Bußgeldbescheid. Kurze Zeit später wurde er mit einem Verwarnungsgeld belegt, weil er erneut die Geschwindigkeitsbeschränkung missachtete. 30 Autofahrer waren gestern im Zeitraum von 08.15 Uhr bis 12.45 Uhr in der Weinstraße zu schnell unterwegs und mussten belangt werden. Vier davon waren so schnell, dass sie einen Bußgeldbescheid erhalten. Drei Gurtmuffel in der Staatsstraße mussten 30 Euro bezahlen. Ein Autofahrer bekommt einen Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld von 100 Euro, weil er telefonierte. Im Straßenverkehr unterwegs zu sein bedeutet immer, Verantwortung für das Geschehen auf der Straße zu tragen. Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich an die Verkehrsregeln halten, sobald er am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell