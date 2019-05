Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall

Steinfeld (ots)

Am 28.05.19, gegen 11:30 Uhr, befuhren drei Pkw die L 546 von Schaidt in Richtung Schweighofen. An der Fußgängerüberquerungshilfe beim Friedhof Steinfeld, warteten bereits zwei Fahrzeuge, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zwei der drei herannahenden Fahrzeuge bremsten deshalb bis zum Stillstand ab. Der nachfolgenden 30-jährige Fahrer eines Pkw BMW erkannte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm wartende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf einen weiteren Pkw geschoben. Zwei Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

