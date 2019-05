Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Otto-Kießling-Straße, 26.5.2019, 9.30 Uhr Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Landau (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin kam es in Landau in der Otto-Kießling-Straße, als diese in Höhe des Kinderspielplatzes im verkehrsberuhigten Bereich stolperte und gegen den gerade vorbeifahrenden Pkw stürzte. Da der Pkw-Fahrer zunächst kein Schaden an seinem Pkw feststellte und die Fußgängerin offensichtlich keine Verletzung erlitten hat, verließen beide ohne die Personalien auszutauschen, die Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer stellte später einen Schaden an seinem Pkw, Kratzer an der Tür hinten rechts und leichte Dellen, fest. Die Fußgängerin wird gebeten sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei Landau zu wenden.

