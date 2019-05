Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt: Betrunken mit Motorrad Verkehrsunfall verursacht

Kuhardt (ots)

Kopfverletzungen erlitt am Montagabend gegen 22 Uhr ein 49-jähriger Motorradfahrer, der vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung in der Rülzheimer Straße in Kuhardt ins Schleudern kam und stürzte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von zirka 500 Euro. Die Rülzheimer Straße musste zur Unfallaufnahme eine halbe Stunde gesperrt werden.

