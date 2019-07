Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Baumaschinen entwendet.

Lippe (ots)

Baumaschinen im Wert von zirka 5.000 Euro erbeuteten Diebe, die zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen einen auf einem Feldweg an der Dorfstraße abgestellten Anhänger aufbrachen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 mit.

