Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Arbeitsgeräte gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte sind durch das Fenster einer Garage eines Hauses in der Wilhelm-Busch-Straße eingestiegen. Aus der Garage stahlen die Täter Werkzeuge im Wert von zirka 2.000 Euro. Unter anderem fielen den Einbrechern zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag mehrere Sägen, ein Hochdruckreiniger, eine Kettensäge sowie ein Heizgerät in die Hände. Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib der Geräte nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

