Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Scharfe Klingen auf dem Spielplatz.

Lippe (ots)

Am 19. Juni (Mittwoch) stellten Mitarbeitende der Stadt Detmold bei einer Routinekontrolle zwei Abbruchklingen eines Cuttermessers auf dem Spielplatz an der Günter-Groenhoff-Straße fest. Ein Unbekannter hatte die Klingen dort so an dem Podest einer Rutsche positioniert, dass sich Kinder leicht hätten verletzen können. Diesen Vorfall nahm die Stadt zum Anlass, die Spielplätze in Detmold täglich zu kontrollieren. Zwischen Montag- und Dienstagmorgen präparierte abermals ein Unbekannter den Spielplatz. In diesem Fall steckte die Abbruchklinge eines Cuttermessers im Rindenmulch am Auslauf der Rutsche. Auch in diesem Fall war die Klinge so positioniert, dass sich Kinder dort schwerwiegende Verletzungen hätten zuziehen können. Bislang hat die Polizei keine Kenntnis davon erlangt, dass es aus diesem Grund verletzte Personen gegeben hätte. Es gibt keine Hinweise darauf, dass auch andere Spielplätze im Stadtgebiet von derartigen Vorfällen betroffen sind. Bitte begleiten Sie ihre Kinder auf die Spielstätten und halten Sie Ausschau nach derartigen Fallen. Sensibilisieren Sie ihre Kinder bitte auch vor der Benutzung der Spielgeräte auf eventuell platzierte, scharfe Gegenstände zu achten. Das Kriminalkommissariat Detmold bittet darum, dass Sie Ihre Beobachtungen und Feststellungen in solchen Fällen unter der Rufnummer 05231/6090 mitteilen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell