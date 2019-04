POL-PPMZ: Mainz, Diebstahl von Modeschmuck - Zeugen halten Täter auf

Polizeipräsidium Mainz

Dienstag, 02.04.2019, 15:30 Uhr

Aufmerksame Zeugen haben an einem Modeschmuckstand in der Seppel-Glückert-Passage in Mainz den Diebstahl eines Rings beobachtet und den Täter der Polizei überstellt. Nachdem er an einem Ring die Sicherung entfernt hat, hat ein 23-jähriger Wohnsitzloser diesen eingesteckt und sich entfernen wollen. Dies haben drei Zeugen, zwischen 23 und 29 Jahren beobachtet, sind dem Täter gefolgt, haben ihn angesprochen und gleichzeitig die Polizei informiert. Die Polizeibeamten konnten bei einer Durchsuchung den Ring aber nicht mehr auffinden. Offensichtlich hat der Täter einen kurzen unbeobachteten Moment genutzt, um den Ring wegzuwerfen. Die Personalien des Beschuldigten wurden festgestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen ihn eingeleitet.

