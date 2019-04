POL-PPMZ: Mainz, Aufbruchsversuch an Parkscheinautomat

Polizeipräsidium Mainz

Wahrscheinlich mit einem Trennschleifer haben bislang noch unbekannte Täter versucht einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus in der Binger Straße aufzubrechen. Bei einer Kontrolle am Dienstagmorgen ist aufgefallen, dass deutliche Spuren an dem Automaten auf einen Aufbruchsversuch hindeuten. Die Täter, mit großer Wahrscheinlichkeit am Wochenende tätig, haben ihr Vorhaben jedoch ohne Erfolg abgebrochen. Der Schaden an dem Automaten kann noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Mainz 1 sucht Zeugen die hierzu sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 06131/65-4110 melden.

