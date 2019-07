Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Scheiben eingeschlagen.

Lippe (ots)

In zwei Fällen schlugen Unbekannte eine Glasscheibe an einem geparkten PKW ein, um an Wertsachen zu gelangen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein weißer Mitsubishi, der in der Bielefelder Straße geparkt war, das Ziel der Langfinger. Hier erbeuteten die Täter persönliche Papiere sowie etwas Bargeld. Am Mittwoch, zwischen 17 und 18 Uhr, gingen die Diebe einen grauen Skoda an, der auf einem Parkplatz in der Hofstraße abgestellt war. In diesem Fall lagen keinerlei Wertsachen in dem Fahrzeug. Hinweise zu beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

