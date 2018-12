POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Rinteln (ots) - (har.) Am 08.12.2018, gegen 13.45 Uhr, befährt ein 49- jähriger Rintelner mit seinem Pkw, Suzuki, in 31737 Rinteln die Bahnhofstraße stadteinwärts. In Höhe der dortigen Apotheke fährt er auf einen dort geparkten Pkw, Audi, auf. Eine im Audi sitzende 51- jährige Rintelnerin wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluß steht. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell