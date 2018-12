POL-NI: Schlagabtausch

Rinteln (ots) - (smu)

Am Freitag, den 07.12.2018, gegen 07.40 Uhr, kam es in Rinteln, Brennerstraße, Höhe Nahkauf zu Streitigkeiten zwischen zwei Müttern, mit anschließender wechselseitiger Körperverletzung. Zwei andere Frauen, die schlichtend mit eingegriffen haben sollen, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

