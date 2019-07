Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Verursacher fährt weiter.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen parkte die 31-jährige Besitzerin eines silberfarbenen Seat ihren Wagen auf dem Parkstreifen der Schulstraße. Das Fahrzeug stand zwischen 8:05 Uhr und 8:25 Uhr etwa vor der Hausnummer 15, als ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den Seat prallte. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher aus Richtung der Hummertruper Straße kommend in Richtung der Waldstraße. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

