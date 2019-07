Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Firmeneinbruch.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen am Dienstagmorgen gewaltsam in eine Firma in der Elisabethstraße ein. Sie stahlen zwei Koffer, deren Inhalt noch nicht abschließend geklärt ist. Gegen 1:50 Uhr schlugen die Einbrecher mit einem Stein die Glasscheibe eines Fensters ein und gelangten so ins Gebäude. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell