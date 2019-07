Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. In Gymnasium eingedrungen.

Lippe (ots)

Unbekannte warfen am Dienstag, in der Zeit von 17 Uhr bis 22:30 Uhr, mit einem Stein die Glasscheibe einer Nebeneingangstür zum Gymnasium am Ostring ein. Innerhalb der Schule beschädigten die Eindringlinge eine weitere Tür und verursachten so Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an die Kripo in Blomberg unter der Rufnummer 05235/96930.

