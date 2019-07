POL-LIP: Detmold. Touran beschädigt und geflüchtet.

Polizei Lippe

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am vergangenen Freitag (5. Juli) im "Schwarzer Weg" einen Verkehrsunfall und fuhr dann einfach davon. Die Polizei sucht Zeugen für die Unfallflucht. Der Besitzer eines schwarzen VW Touran parkte seinen Wagen am Fahrbahnrand der Straße, auf Höhe der Hausnummer 1a. Zwischen 8 Uhr und 9 Uhr fuhr der Unbekannte auf das Heck des VWs auf, so dass die Heckscheibe splitterte und Blechschaden entstand. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Zumindest ein Teil der Fahrzeuglackierung des Verursacherfahrzeugs ist in Neongelb gehalten. Ihre Hinweise auf den Unfallverursacher richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/6090.

