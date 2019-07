Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher scheitern an Tür.

Lippe (ots)

Über das vergangene Wochenende versuchten Einbrecher in einen Kfz-Betrieb im Ostring einzusteigen. Sie hebelten an einer Metalltür, die dem Einbruchsversuch jedoch standhielt. Der Sachschaden beträgt zirka 1.000 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

