FW-EN: Brandmeldealarm

Am Mittwoch, den 13.03.19 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:35 Uhr in die Bismarckstraße gerufen. In einem dortigen Objekt hatte die automatische Brandmeldeanlage aufgrund von Kochdämpfen in einer Kantine bestimmungsgemäß ausgelöst. Nach Erkundung des Bereiches und Rückschaltung der Anlage konnte der Einsatz um 13:06 Uhr beendet werden.

