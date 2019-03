Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Automatische Brandmeldung in einem Industriebetrieb

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 13.03.2019 um 05:10 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer automatischen Feuermeldung in einem Industriebetrieb in der Pregelstraße alarmiert. Betriebsbedingt kam es zu einer leichten Verrauchung einer Werkshalle. Die insgesamt sechs mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter ausgerückten Einsatzkräfte mussten nicht tätig werden. Die ebenfalls mitalarmierten Löschgruppen Rüggeberg und Külchen konnten im Gerätehaus verbleiben. Für die Feuerwehr Ennepetal endete dieser Einsatz um 05:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell