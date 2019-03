Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Baum auf der Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 12.03.2019 um 19:47 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Hagener Straße alarmiert. Dort sollten mehrere Bäume auf die Straße gestürzt sein. Die insgesamt neun mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Kommandowagen, einer Drehleiter und einem Rüstwagen ausgerückten Einsatzkräfte zerkleinerten einen Baum und räumten diesen von der Straße. Bei den Aufräumarbeiten stürzte ein Feuerwehrangehöriger und verletzte sich am Fuß. Der Feuwehrangehörige wurde mit einem Rettungswagen und Notarzt in ein Krankenhaus transportiert. Anschließend musste noch beschädigtes Kronenholz mit der Drehleiter entfernt werden, damit dieses nicht auf die Fahrbahn fällt. Der Baumschnitt auf dem Bürgersteig wurde vom Betriebshof mit Absperrbarken abgesichert. Für die Feuerwehr Ennepetal endete dieser Einsatz um 22:16 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell