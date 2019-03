Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verletzter Schwan

Ennepetal (ots)

Zu einer vermeintlichen Tierrettung wurde die Feuerwehr Ennepetal am 8.3.2019 um 14:11 Uhr alarmiert. Die zwei ausgerückten Einsatzkräfte, konnten jedoch vor Ort feststellen das es sich um einen privat gehaltenen Schwan auf einem Privatgelände handelte. Der Besitzer des Schwans , wurde darauf hingewiesen das die Feuerwehr in diesem Fall nicht zuständig ist, und an einen Tierrettungsdienst verwiesen. Der Einsatz endete somit um 14:52 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell