FW-EN: Stürmischer Samstag für die Feuerwehr Ennepetal

Am Samstag den 9.03.2019 musste die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Sturmeinsätzen ausrücken. Den ersten Einsatz wurde gegen 17:00 Uhr von der diensthabenden Wachabteilung beim Blick aus der Wache raus selber gesehen. An einem Haus in der Mittelstrasse lösten sich Bleche und drohten auf die Straße zu stürzen. Zwei Einsatzkräfte rückten von der Hauptwache mit einer Drehleiter aus, entfernten die Bleche und legten sie auf dem Bürgersteig ab. Der Einsatz endete um 17:52 Uhr. Parallel dazu wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem umgestürzten Baum auf der Kahlenbecker Straße alarmiert. Die vier Einsatzkräfte entfernten den Baum mittels Motorkettensäge und reinigten die Fahrbahn. hier endete der Einsatz um 17:43 Uhr. Grade wieder auf der Wache angekommen musste das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache wieder los. An einem Elektronikfachmarkt an der Gasstraße hatte der Wind eine LED Beleuchtung gelöst. Diese wurde entfernt und auf dem Boden abgelegt. Direkt von dieser Einsatzstelle ging es für die Hauptwache gemeinsam mit der Löschgruppe Külchen zur B483. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Hier wurde die Löschgruppe eigenständig tätig und das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache für erneut zu einem umgestürzten Baum in die Kahlenbecker Strasse. Gegen 18:30 Uhr trat erst mal ein wenig Ruhe ein. Um 19:23 Uhr meldete die Polizei lose Dachziegel am Breslauer Platz. Die Einsatzkräfte entfernten die Dachziegel mit der Drehleiter und legte sie am Bürgersteig ab. Der Einsatz endete für die 6 Einsatzkräfte der Hauptwache um 19:45 Uhr. Der letzte Einsatz des Samstages hatte einen medizinischen Hintergrund. Um 20:19 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache zu einer medizinischen Erstversorgung Erstversorgung nach Altenvoerde alarmiert. Dieser Einsatz endete um 20:34 Uhr mit der Übergabe der Patientin an den Rettungsdienst.

