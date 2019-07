Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch scheitert an Alarm.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3 Uhr, versuchten mehrere Personen in ein Fahrradgeschäft in der Edisonstraße einzubrechen. Dadurch löste die Alarmanlage aus, so dass die Einbrecher flüchteten, ohne dass sie Beute machen konnten. Möglicherweise hat sich die Tätergruppe auch schon vorher im Bereich des Geschäfts aufgehalten. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richte Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell