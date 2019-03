POL-WHV: Radarmessung auf der B 210 - Polizei zieht erschreckende Bilanz - 300 Verstöße in dreieinhalb Stunden!

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Radarmessung auf der B 210 - Polizei zieht erschreckende Bilanz - 300 Verstöße in dreieinhalb Stunden!

Wilhelmshaven

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung, an die sich rund 300 Verkehrsteilnehmer nicht halten! Das ist die Bilanz eines Messbeamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, der am Donnerstagvormittag dreieinhalb Stunden lang mit dem Radarmessgerät in der Baustelle der Bundesstraße 210 am Kreuz der Autobahn die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwachte. Dort ist wegen der Fahrbahnerneuerung eine Vollsperrung mit Umleitung eingerichtet. Dabei wird der Verkehr erst nach links und dann wieder nach rechts durch eine verengte Fahrbahn verschwenkt, so dass zur Sicherheit dort ein Geschwindigkeitslimit von 50 km/h angeordnet ist. Das Ergebnis der Messung ist erschreckend: In den dreieinhalb Stunden wurden 300 Verstöße festgestellt. Davon waren 63 über 21 km/h zu schnell, so dass ein Bußgeldverfahren mit einer Mindestgeldbuße von 70 Euro und ein Punkt die Folge ist. 15 davon waren über 31 km/h zu schnell, wofür 120 Euro und ein Punkt fällig sind, und sogar sechs Fahrzeuge waren über 41 km/h zu schnell, was zu einer Geldbuße von 180 Euro, zwei Punkten und einem Fahrverbot von einem Monat führt. Erschreckend war zudem, dass der schnellste Fahrzeugführer mit 126 km/h in der 50er Zone gemessen wurde. Ihn erwartet ein Bußgeld von 1200 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten. "Es ist erschreckend, wie viele Verkehrsteilnehmer sich über die aus gutem Grund angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung hinwegsetzen", bewertet Andreas Kreye, Leiter der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung und betont, dass die Kontrollen fortgesetzt werden.

