Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 28.03.2019, ereignete sich im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr bis 02:10 Uhr ein versuchter Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Güterstraße. Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln eines Rollladens und Einschlagen eines Fensters in das Gebäude zu gelangen, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Personen auf Fahrrädern in Richtung Ebkeriege gefahren sein. Die Polizei bittet Zeugen für sachdienliche Hinweise um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421/942-0.

