Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fund eines Farbeimers mit Munition sowie Waffenteilen und Zubehör - Polizei sucht Zeugen (mit Foto)

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am 13.09.2018 wurde von einer bislang unbekannten Person in einem Waldstück in 26419 Schortens am Ende der Straße "Alter Mühlenweg" ein gelber Eimer mit einer Vielzahl von scharfer Munition unterschiedlichem Kaliber, Waffenteilen, Waffenreinigungsgerät, einer Tupper- und Brotdose sowie diversen weiteren Gegenständen abgeladen (siehe Foto). Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Zuordnung der Gegenstände führten, ist die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

