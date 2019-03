Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Fahrer eines weißen Pkw nach Straßenverkehrsgefährdung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 27.03.2019, ereignete sich auf der Peterstraße gegen 00:47 Uhr eine Straßenverkehrsgefährdung, bei der ein unbekannter Fahrer eines weißen Pkw stark abbremsen musste, um den Zusammenstoß mit einem Transporter zu verhindern. Der 23-jährige und unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer dieses Transporters hatte zuvor auf der Peterstraße ohne das Abblendlicht einzuschalten und den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen gewendet und dabei den gesuchten Pkw gefährdet. Der Fahrer soll weiterhin noch die Hupe betätigt und seine Fahrt dann in Richtung Innenstadt fortgesetzt haben. Eine Kontrolle des 23-jährigen ergab, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und den Führerschein beschlagnahmten. Der Fahrer des weißen Pkw wird gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

