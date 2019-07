Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Zwei Personen verletzen sich leicht.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag ereignete, verletzten sich zwei Personen. Gegen 17 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Leopoldshöhe mit seinem Opel die Vlothoer Straße in Richtung Bad Salzuflen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und prallte in den dortigen Straßengraben. Dabei verletzte er sich, genau wie seine 16-jährige Beifahrerin, leicht. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

