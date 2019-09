Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

Durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wurden gleich zwei E-Scooter-Fahrer am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, unabhängig voneinander kontrolliert und beide jeweils angezeigt. Der erste E-Scooter wurde in der Bergheimer Straße angehalten, da er dort verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Hierbei nahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Im Laufe der weiteren Maßnahmen erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der 25-jährige Heidelberger unter der Wirkung von Cannabis stand. Ihn erwartet eine Strafanzeige und sein Führerschein wurde einbehalten. Nur Minuten später kontrollierte eine andere Streifenbesatzung einen 22-jährigen Heidelberger in der Bahnhofstraße. Auch dieser stand unter Alkoholeinfluss. Hier ergab der Alkoholtest einen Wert von 0,70 Promille. Ihn erwartet ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell