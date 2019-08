Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Reifen zerstochen - Zeugen gesucht!

Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stach ein bislang unbekannter Täter mehrere Reifen von geparkten Autos platt und flüchtete mit einem Fahrrad.

Der Unbekannte stach zur Mitternacht mit einem spitzen Gegenstand je einen Reifen von verschiedenen Pkw im Häuselgrundweg, die in den Hofeinfahrten geparkt waren, platt. Außerdem betrat er ein nahegelegenes Privatgrundstück Am Mannsgraben und stach dort ebenfalls in die Reifen von zwei geparkten Autos. Dem nicht genug betrat der Täter die angrenzende Garage und zerstach den Reifen eines dort geparkten BMW und alle Reifen der dort abgestellten drei Fahrräder. Ein Bewohner wurde um 24 Uhr auf eine männliche Person aufmerksam, die nach Ansprache auf einem Fahrrad flüchtete. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Damen-Trekkingrad, dass aus der Garage von dem Unbekannten entwendet wurde. Auffällig ist eine "Union Jack" die oberhalb des Fahrradrahmens angebracht ist.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 07261 6900 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Sinsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell