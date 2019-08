Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitagabend Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der Langstraße. Der oder die Unbekannte öffnete ein Badezimmerfenster und gelangte so in die Wohnung. Nachdem der Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht hat, entwendete dieser einen zwei Laptops und Bargeld. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen die im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 23:20 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell