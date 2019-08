Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag in Epfenbach.

Gegen 12:45 Uhr stießen in der Spechbacher Straße in Höhe der dortigen Schule / Ortsausgang zwei Fahrzeuge zusammen. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der 27-jährige Fahrer eines Richtung Spechbach fahrenden Opel Tigra aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Toyota Yaris einer 55-jährigen Frau zusammen.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die Toyota-Fahrerin wurden schwer verletzt. Die Frau kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus im Rhein-Neckar-Kreis, der Opel-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrsunfallaufnahme-Ost hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache übernommen.

