Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Planen an Lkw aufgeschlitzt

A6/Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Flasche Rohrreiniger haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz Quaidersberg reichlich Sachschaden angerichtet. Wert der Beute: ein paar Euro. Schaden: etliche tausend Euro.

Die Unbekannten nutzten die Ruhepause von zwei Lkw-Fahrern aus und schlitzten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, an den beiden abgestellten Sattelzügen die Planen auf, um an die Ladung zu kommen. Aus einem der Sattelzüge, der mit mehreren Paletten Rohr- und Glasreiniger beladen war, stahlen die Täter eine Flasche Rohrreiniger. Aus dem anderen Sattelzug, beladen mit Milchpulver, wurde nichts gestohlen.

Zeugen, die Hinweise auf die "Planenschlitzer" geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 35 34-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. | cri

