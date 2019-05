Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos nach Kollision nicht mehr fahrbereit - ca. 10.000 Euro Sachschaden

Eschelbronn (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, gegen 10:15 Uhr, an der Kreuzung Schloßstraße/Neugasse ereignet hat. Ein 38-Jähriger war mit seinem Seat in der Schloßstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen Ford-Fahrers. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei deren Fahrzeuge so sehr beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

