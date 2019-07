Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Rauchentwicklung in Wohnung - Mann schubst Feuerwehrmänner

Duisburg (ots)

Weil er trotz einer Rauchentwicklung das Haus auf der Werthauser Straße am Montag (29. Juli, 16:25 Uhr) nicht verlassen wollte, versuchte ein Mann zwei Feuerwehrmänner aus seiner Wohnung zu schubsen. Diese alarmierten sofort die Polizei. Erst nach mehrfacher Aufforderung verließ er seine verrauchten Räume. Noch auf der Straße beleidigte der Duisburger die Rettungskräfte und versuchte, an den Absperrungen vorbei wieder zurück ins Haus zu gehen. Als die Polizisten ihn zur Durchsetzung eines Platzverweises ins Gewahrsam bringen wollten, wehrte er sich. Mit angelegten Handfesseln brachten ihn die Beamten zur Wache. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte und keine Gefährdung mehr bestand, durfte der Mann wieder nach Hause gehen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Widerstands und Beleidigung auseinandersetzen. Doch warum kam es überhaupt zur Rauchentwicklung in der Wohnung des 39-Jährigen? Laut Feuerwehr hatte er Essen in einer Pfanne anbrennen lassen. Ein offenes Feuer hätte es nicht gegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell