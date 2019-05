Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Peugeot kontra BMW - über 8.000 Euro Schaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an einem BMW, der am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in einen Verkehrsunfall in der Parkstraße/Auffahrt B 3 verwickelt war. Ein aus Heidelberg stammender Mann wendete seinen Peugeot auf der Fahrbahn, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Der ordnungsgemäß fahrende BMW-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Männer überstanden den Verkehrsunfall zum Glück ohne Verletzungen. Den nicht mehr fahrbereiten BMW, an dem Totalschaden entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Der 54-jährige Heidelberger sieht einer Anzeige entgegen. Auch an seinem Auto entstand Schaden von über 3.000 Euro

