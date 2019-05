Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Auffahrunfall in der Karlsruher Straße

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr kam es in der Karlsruher Straße zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt vier Autos beteiligt waren und Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Ein 22-jähriger VW Golf-Fahrer erkannte die verkehrsbedingt stehenden Autos zu spät und fuhr - trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers - auf einen Opel Corsa auf. Dieses Fahrzeug krachte auf einen Skoda, welcher wiederum auf den davor stehenden Wagen prallte. Alle Autos wurden beschädigt, waren aber noch fahrbereit. Der in Polen wohnhafte Verursacher musste ein Verwarnungsgeld bezahlen.

