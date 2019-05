Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montagnachmittag über das offenstehende Kinderzimmerfenster Zugang zu der Erdgeschosswohnung eines Anwesens in der Franz-Holzmann-Straße. Ein Schrank wurde nach Brauchbarem durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen, die am Montagnachmittag verdächtige Personen in der Franz-Holzmann-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 06221/174-4444, zu melden.

