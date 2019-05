Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Versuchter Lagerhalleneinbruch

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei bislang nicht ermittelte Täter betraten am Montag kurz nach 22 Uhr ein Firmengelände in der Malscher Straße und manipulierten an zwei von vier Außenkameras, die an der Rückseite der Lagerhalle angebracht waren. Dadurch lösten die Täter offenbar einen Alarm aus, ließen unverzüglich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit an, konnten die Täter aber nicht mehr ausfindig machen. Zeugen, die gegen 22 Uhr in der Malscher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu kontaktieren.

