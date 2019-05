Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Standbetreiber auf dem Stadtfest bestohlen - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben

Mannheim-Innenstadt (ots)

Unbekannte Täter bestahlen am frühen Montagmorgen den Betreiber eines Weinverkaufsstandes auf dem Mannheimer Stadtfest. Die Betreiber bauten gegen 1 Uhr nachts nach dem Ende des Stadtfestes ihren Weinstand, der in den Planken in Höhe des Quadrats P 2 aufgestellt war. Währenddessen tauchten drei Männer auf, die die Anwesenden am Verkaufsstand durch penetrante Fragerei ablenkten und schließlich in einem unbeobachteten Moment die Kasse mit den Tageseinnahmen entwendeten. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten durch die Planken in Richtung Kunststraße. Der Standbetreiber nahm zusammen mit einer Zeugin die Verfolgung der drei Männer auf, verlor sie jedoch aus den Augen.

Die drei unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- 25 bis 30 Jahre alt - 180 bis 185 cm groß - Schlank - Sportliche Figur - Dunkle Haare, an den Seiten kurzrasiert, oben länger - Gepflegte Erscheinung - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent - Bekleidet mit dunklem Trenchcoat, dunklem Hemd und dunkler Anzughose

Täter 2:

- Ca. 35 bis 50 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Adipös - Dunkelgraue Haare - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einem kleinkarierten hellbraun-orangenen Hemd - Trug eine helle Jacke über dem Arm - Hatte eine weiße Stofftasche bei sich - Sprach schlechtes Deutsch

Täter 3:

- 40 bis 55 Jahre alt - 180 bis 190 cm groß - Sehr dünn - Kurze grau-melierte Haare - Eine Warze oder Narbe rechts oberhalb der Lippe - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einem grauen Anzug, hellem Hemd und einem bräunlich-weißen Trenchcoat

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und sachdienliche Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

