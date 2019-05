Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rangieren geparktes Auto beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmittag in Oftersheim. Ein 65-jähriger Mann hatte seinen Mercedes am Samstag gegen 17 Uhr vor einem Anwesen in der Plankstadter Straße abgestellt. Als er am Montagmittag wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses im Heckbereich beschädigt war. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Mercedes beim Rangieren beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Zusammenstoß aufmerksam wurden und sachdienlichen Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

