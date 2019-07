POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 28.07.2019

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Wildeshausen: Fahren unter Einfluss

Am 26.07.2019, um 18:45 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten die Ahlhorner Straße in Wildeshausen. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde dem Verkehrsteilnehmer, nach Durchführung einer Blutentnahme, untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dötlingen (Neerstedt): Brand einer Strohpresse

Am 28.07.2019 kam es gegen 12:45 Uhr, während Strohpressarbeiten, zum Vollbrand einer Strohpresse auf einem Feld in der Dorfstraße in Dötlingen, Ortsteil Neerstedt. Das Feuer griff auf das anliegende Feld über und verbreitete sich auf eine Fläche von 2,5 Hektar. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrkräfte leicht. Einer der Verletzten wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem wurde ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Neerstedt derart beschädigt, dass es nicht mehr einsatzbereit war. Insgesamt waren fünf freiwillige Ortfeuerwehren vor Ort. Die Schadenhöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

