Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 27.07.2019

Delmenhorst (ots)

Körperverletzung und Sachbeschädigung am Großensieler Hafen 26954 Nordenham, Strandallee, Großensieler Hafen 26.07.2019, gegen 19:30 Uhr

Am Abend des 26.07.2019, gegen 19:30 Uhr, soll eine 30-jährige Spaziergängerin am Großensieler Hafen von drei unbekannten Frauen angegangen worden sein. Die Frauen hätten das Opfer aus Nordenham unvermittelt geschlagen und gekratzt. Anschließend beschädigten die Täterinnen den ebenfalls am Hafen abgestellten Pkw des Opfers. Das Opfer wurde leicht verletzt. Eine der Täterinnen soll ca. 35 Jahre alt sein und braune Haare haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus 26954 Nordenham, Beim Spieker 26.07.2019, 17:30 Uhr bis 27.07.2019, 09:45 Uhr

In dem Zeitraum vom 26.07.2019, 17:30 Uhr, bis zum 27.07.2019, 09:45 Uhr, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Beim Spieker" zu einem Einbruch aus. Die Täter gelangten über eine rückwärtige Terrassentür in das Objekt und durchsuchten dieses. Das genaue Diebesgut ist noch unbekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

PK Nordenham



Tel.: 04731/9981-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell