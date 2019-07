Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 27.07.2019

VU-Flucht Elsfleth, Nordermoorer Hellmer

Am Do., 25.07.2019, gg. 14:15 Uhr, befährt ein 32-jähriger Elsflether mit einem Kleintransporter (Crafter) den Nordermoorer Hellmer in Rtg. Oberrege. Im Orsteil Vorwerkshof kommt ihm ein grüner Lkw-Kastenwagen entgegen. Dessen Führer gerät auf die linke Fahrbahnseite u. touchiert den Kleintransporter hinten links, obwohl der Führer des Kleintransporters noch nach rechts auf den Grünstreifen ausweicht. Ein auf der Ladefläche des Kleintransporters befindliches und mit Gurten gesichertes Schweißgerät löst sich durch den Anstoß, kippt um und wird beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Elsfleth, Tel.: 04404/2263, in Verbindung zu setzen.

VU-Flucht Fr., 26.07.2019, 11:00 Uhr Berne, Am Schulplatz

Ein Radfahrer überfährt in einer Spielstraße einen 10 Wochen alten Welpen, der dort mit anderen Hunden spielt. Der Hund wird schwer verletzt. Der Radfahrer entfernt sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Elsfleth, Tel.: 04404/2263, in Verbindung zu setzen.

